Mercato - PSG : Des énormes regrets... avec l’opération Neymar ?

Publié le 23 mars 2022 à 21h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2025, Neymar semble être à 30 ans la grande star du projet du Paris Saint-Germain... mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que rien n’est encore acté, le départ de Kylian Mbappé se précise au fil des jours et le Paris Saint-Germain devra agir en conséquence. Un premier pas a déjà été fait, puisqu’en mai 2021 les dirigeants parisiens ont décidé de prolonger le contrat de Neymar, lui offrant le plus gros salaire du club. Même Lionel Messi, arrivé au PSG quelques mois après, ne peut pas l’égaler. Le message lancé avec cette prolongation est assez clair, puisque Doha a fait de Neymar la star principale de son projet pour les années à venir... mais ce pari ne semble pas vraiment avoir payé. Le Brésilien réalise en effet une saison assez quelconque et plusieurs observateurs parlent d’un joueur totalement en perdition, qui pourrait plus nuire au PSG qu’autre chose.

Le PSG est allé peut-être un peu trop loin avec Neymar