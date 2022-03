Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau recrutement de folie est promis à Xavi !

Publié le 27 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone soit toujours dans une situation économique délicate, le président Joan Laporta affirme pouvoir renforcer les rangs de Xavi Hernandez lors du mercato estival.

Nommé au pied levé à l’automne dernier afin de remplacer Ronald Koeman, licencié par l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta, Xavi Hernandez a vu les dirigeants du FC Barcelone considérablement renforcer son effectif cet hiver en lui offrant quatre recrues dont Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres. Et en marge du prochain mercato estival, et ce bien que les dirigeants du FC Barcelone se doivent d’alléger la masse salariale de l’équipe première afin d’avoir des chances de boucler ne serait-ce qu’une opération cet été. Pour autant, le président Laporta n’a pas caché son optimisme quant à l’activité du FC Barcelone à l’intersaison.

« Incorporer quatre ou cinq renforts dont nous pensons que l'équipe a besoin »