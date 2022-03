Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution inattendue se présente pour le nouvel attaquant de Xavi !

Publié le 26 mars 2022 à 21h00 par P.L.

Cherchant à pallier le possible départ d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Raphinha. Et le dossier pourrait bien être débloqué par un indésirable de Xavi, qui intéresserait Leeds United.

Cet été, le FC Barcelone compterait bien se renforcer dans tous les secteurs, malgré le bon recrutement de cet hiver. De ce fait, Joan Laporta aurait exploré plusieurs pistes jusqu’à présent et aurait déjà bouclé quelques arrivées avec Andreas Christensen, Franck Kessié et Noussair Mazraoui récemment comme l’annonçait SPORT . Cependant, le président blaugrana ne voudrait pas s’arrêter là et aimerait pallier l’éventuel départ d’Ousmane Dembélé. Dans cette optique, Joan Laporta aurait jeté son dévolu sur Raphinha, ailier virevoltant de Leeds United dont le profil plairait à Xavi. Et la direction catalane pourrait profiter d’un départ cet été pour débloquer le dossier du Brésilien.

Le Barça pourrait profiter d’une vente de Mingueza à Leeds United pour débloquer le dossier Raphinha