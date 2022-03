Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, tout est clair pour cette opération délicate !

Publié le 26 mars 2022 à 11h30 par Th.B.

Semblant d’ores et déjà très actif en coulisse en ce qui concerne le recrutement estival, le président Joan Laporta et la direction du FC Barcelone n’en oublient pas pour autant certains dossiers tout aussi importants, à savoir les prolongations de contrat de cadres de Xavi Hernandez.

Le FC Barcelone pourrait frapper très fort sur le marché estival des transferts. Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et de Ferran Torres notamment à l’occasion du mercato hivernal, le président Joan Laporta et son conseil d’administration du Barça travailleraient sur le recrutement d’un attaquant de classe mondial. Les noms d’Erling Braut Haaland, de Mohamed Salah ou encore de Robert Lewandowski sont liés au FC Barcelone, à l’instar de celui de Kylian Mbappé comme L’Équipe et Foot Mercato l’ont fait savoir vendredi. D’ailleurs, Laporta a affirmé à Mundo Deportivo qu’au moins quatre ou cinq recrues devraient déposer leurs valises cet été en Catalogne. « Nous travaillons pour que la limite salariale que nous avons, qui selon La Liga est négative d'un montant important, soit inversée afin que nous puissions faire venir des joueurs pour renforcer l’équipe. (…) En même temps nous travaillons depuis la gestion sportive pour incorporer quatre ou cinq renforts dont nous pensons que l'équipe a besoin pour être de plus en plus compétitive ». Néanmoins, le recrutement et le dégraissage d’effectif ne sont pas les uniques points de travail de la direction du FC Barcelone. La question des prolongations de contrat est également au centre des attentions.

Les urgences Dembélé et Roberto

D’ici la fin de la saison, le FC Barcelone serait susceptible d’enfin parvenir à une prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, dont son engagement envers le Barça prendra fin le 30 juin prochain. C’est du moins la volonté affichée par Joan Laporta. Mais le champion du monde tricolore n’est pas le seul cas de figure à se retrouver dans cette situation, en atteste le dossier Sergi Roberto. Et pour le milieu de terrain formé à La Masia et héros de la remontada face au PSG en 2017, rien ne serait proche d’être bouclé comme le président Joan Laporta l’a fait savoir à Mundo Deportivo . « Des nouvelles du contrat de Sergi Roberto ? Pour l'instant, cette question est entre les mains des représentants. Sergi Roberto est un joueur pour lequel nous avons beaucoup de respect, moi personnellement, il a donné de nombreuses années de gloire et beaucoup de football au Barça, maintenant il se remet d'une blessure et son contrat arrive à terme. On lui a proposé un renouvellement à l'époque, je suis même intervenu pour m'assurer que les conditions étaient convenues avec les deux parties et ils n'ont pas voulu signer ce renouvellement. Nous le comprenons car ils ne voulaient pas signer et maintenant son contrat est terminé... Nous verrons, car c'est un joueur pour lequel nous devons avoir une considération et une déférence particulières car il a fait partie d'une période glorieuse de l'histoire du Barça. Il s'agira de lui parler et de rendre les choses claires des deux côtés ».

Les dossiers chauds des pépites Gavi et Ronald Araujo