Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend une décision fracassante avec Ter Stegen !

Publié le 26 mars 2022 à 9h00 par A.C.

Titulaire indiscutable dans les cages du FC Barcelone depuis plusieurs années, Marc-André Ter Stegen pourrait bien voir sa situation changer la saison prochaine.

Le retour de Xavi au FC Barcelone a donné le top départ à une véritable révolution, qui va directement impacter le recrutement estival. L’ancien milieu de terrain aurait décidé avec Joan Laporta de revenir aux sources de l’ADN Barça et donc de miser beaucoup sur les jeunes joueurs issus de La Masia . C’est déjà le cas avec Gavi ou Nico Gonzalez, mais Xavi voudrait vraisemblablement aller plus loin. Cela pourrait concerner tous les postes et en Catalogne on assure depuis quelques semaines que même Marc-André Ter Stegen ne serait pas à l’abri, alors qu’il a semblé devenir au fil des années un véritable pilier du Barça.

Xavi veut de la concurrence au poste de gardien