Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta calme tout le monde pour Mbappé !

Publié le 27 mars 2022 à 5h15 par A.M.

Malgré les rumeurs évoquant des contacts entre le FC Barcelone et Kylian Mbappé, Joan Laporta se montre catégorique à ce sujet.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé suscite l'intérêt de nombreux clubs, à commencer par le Real Madrid qui semble idéalement placé pour obtenir sa signature. Cependant, selon les informations de L'Equipe , le FC Barcelone serait également en contact avec l'attaquant du PSG et ce dernier ne serait pas fermé à l'idée de rejoindre la Catalogne. Toutefois, Joan Laporta, le président du Barça, met les choses au clair..

Laporta évoque le dossier Mbappé