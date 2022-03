Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joker surprenant pour battre le PSG dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 27 mars 2022 à 7h00 par A.C.

Le Paris Saint-Germain souhaite miser sur Erling Haaland pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid semble déterminé à tout rafler cet été.

Si l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas encore décidé, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il semble balancer entre deux clubs avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout le contraire de celui d’Erling Haaland, dont la liste des destinations est plus grande ! Il y a notamment Manchester City, où Pep Guardiola cherche un attaquant de pointe depuis l’été dernier, mais également le PSG et le Real Madrid. Ces derniers semblent particulièrement motivés, puisque le président Florentino Pérez rêverait de recruter Mbappé et Haaland le même été.

Luka Jovic, favori pour remplacer Haaland à Dortmund ?