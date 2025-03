Rabiot : «Tout me plaît», la déclaration d'amour en direct

Thomas Bourseau

Adrien Rabiot va retrouver le Parc des princes plus de cinq ans après son départ du PSG pour la Juventus. Mais cette fois-ci... ce sera en arborant la tunique de l'OM, club rival et ennemi du Paris Saint-Germain depuis des décennies. Mais à l'Olympique de Marseille, son héritage parisien n'est pas un problème si l'on se fie aux louanges prononcées par Roberto De Zerbi et Valentin Rongier.

Adrien Rabiot risque d'être bien reçu dimanche soir au Parc des princes. Formé au club parisien où il a passé les premières années de sa carrière, l'international français a été l'auteur d'une trahison courante dans l'histoire commune du PSG et de l'OM en signant chez l'ennemi marseillais.

«On est chanceux de l'avoir»

Toutefois, peu importe à Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM n'a pas tari d'éloges au sujet de l'ancien milieu de terrain du PSG en conférence de presse ce vendredi en tenant le discours suivant. « Tout me plaît de Rabiot. On est chanceux de l'avoir, sa carrière parle pour lui, il n'a rien à prouver. Il voulait venir ici à tout prix, ça démontre la grandeur de sa personnalité ».

«Adrien est une très belle personne»

Même son de cloche pour Valentin Rongier qui, par le biais de propos rapportés par Le Phocéen, a dit tout le bien qu'il pensait d'Adrien Rabiot. « Adrien (Rabiot) est une très belle personne et il s'est fondu dans le collectif. C'est un leader de par son exemplarité. Il s'est intégré à notre groupe de joueurs et d'hommes, c'est un plaisir de travailler avec lui ».