Mercato - Barcelone : Laporta n’a pas encore jeté l’éponge pour Haaland !

Publié le 26 mars 2022 à 22h30 par A.C.

Si les signaux envoyés ces derniers jours ne poussent pas à l’optimisme, au sein du FC Barcelone on n’aurait pas totalement abandonné la piste menant à Erling Haaland, également suivi par le PSG, le Real Madrid et Manchester City.

L’Europe entière s’affole pour un attaquant âgé d’à-peine 21 ans. Arrivé au Borussia Dortmund en 2020, Erling Haaland semble être prêt pour le grand saut, avec une clause de départ qui court jusqu’au 30 avril prochain et qui est fixée à 75M€. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG est dans le coup pour le prodige norvégien, mais la concurrence s’annonce terrible. Pep Guardiola pousserait en effet pour l’avoir à Manchester City, tandis que le Real Madrid rêve d’un incroyable double coup avec Kylian Mbappé. Le FC Barcelone a également semblé vouloir jouer un rôle dans ce dossier, mais le vice-président Rafa Yuste a récemment paru extrêmement pessimiste.

Quoi qu’il arrive, le Barça fera son offre