Mercato - PSG : Kylian Mbappé fixe ses conditions au Qatar pour son avenir !

Publié le 26 mars 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Comme en 2017, Kylian Mbappé devrait étudier les différentes offres dont il dispose avant de choisir sa prochaine équipe. Le PSG essaie toujours de le convaincre de prolonger, alors que les menaces Real Madrid et FC Barcelone se font de plus en plus précises.

Prolongation au PSG ou départ en Espagne ? Le feuilleton Kylian Mbappé n’a pas encore livré son dénouement. Dès le 1er juillet prochain, l’international français ne sera plus sous contrat avec le club parisien, qu’il a rejoint en 2017. D’ici là, le joueur aura sûrement dévoilé sa décision. Comme annoncé par le 10Sport.com, une tendance claire se dégage dans ce dossier. L’ailier a de grandes chances de s’engager avec le Real Madrid la saison prochaine. Mbappé a déjà un accord de principe avec les responsables merengue, qui attendraient la signature du contrat. Proche de la formation madrilène lors du dernier mercato estival, le champion du monde 2018 ne sera pas retenu par Nasser Al-Khelaïfi, qui ne perd pas espoir dans ce dossier, plutôt mal engagé pour lui.

Le PSG continue les négociations avec Mbappé

Le président du PSG poursuit les négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé. Selon Fabrizio Romano et José Barroso, journaliste pour L’Equipe, les responsables tentent de le convaincre. Comme indiqué par As, le club de la capitale aurait proposé à sa star un salaire pharaonique, environ 53M€ + une prime à la fidélité de 100M€. Une offre, refusée par Kylian Mbappé. Cible prioritaire du Real Madrid, l’international français aurait également eu vent d’un intérêt du FC Barcelone. Selon L’Equipe , le club catalan a pris la température dans ce dossier. « Tout le monde était surpris de l’intérêt du Barca pour Mbappé. Mais pour moi la véritable information est que Mbappé est prêt à écouter le Barca. Si vous me posez la question je pense qu’il signera avec le Real Madrid, mais le Barca voulait savoir s’il va signer avec le Real, le PSG et s’il y avait une petite possibilité. Et ils ont eu la réponse qu’il y avait une petite possibilité. A partir de là, on verra ce qu’il se passera. C’est logique de se dire qu’il pourrait y avoir une réunion ou des discussions » a confié le journaliste José Barroso, à l’origine de cette information, dans un entretien accordé à Catalunya Radio.

Mbappé choisira le meilleur projet sportif comme en 2017