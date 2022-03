Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur l'intérêt du Barça pour Mbappé !

Publié le 26 mars 2022 à 17h45 par D.M.

Ce vendredi, L'Equipe évoquait un intérêt du Barça pour Kylian Mbappé. Le journaliste, José Barroso, à l'origine de cet article, est revenu sur cette information.

L’Equipe a sorti une bombe ce vendredi. Alors qu’il semblait proche de signer avec le Real Madrid, Kylian Mbappé susciterait l’intérêt du FC Barcelone. A en croire le quotidien sportif, le joueur du PSG, qui a un accord de principe avec la formation merengue selon les informations exclusives du 10Sport.com, serait prêt à écouter la proposition de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone a d’ailleurs répondu à cette rumeur ce samedi. « Tout le monde est libre de lancer des messages, de proclamer des choses, et on sait que cela fait partie du monde du football, les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs. Mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça ne peut qu'être préjudiciable pour les intérêts de notre club » a confié le dirigeant à Mundo Deportivo.

Le Barça veut tenter le coup pour Mbappé