Mercato - PSG : Pogba a fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 25 avril 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Piste prioritaire de Leonardo pour renforcer l’entrejeu du PSG, Paul Pogba aurait déjà fait savoir à ses coéquipiers de Manchester United qu’il plierait bagage à l’intersaison.

Dès l’été dernier, comme The Athletic a tenu à le confirmer ce lundi, Leonardo avait bougé ses pions en coulisse auprès de son agent Mino Raiola pour une venue de Paul Pogba au PSG. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain estimerait que le champion du monde serait le joueur parfait pour venir renforcer le milieu de terrain du club de la capitale. En parallèle, le contrat de Pogba arrivera à expiration en juin prochain à Manchester United. Et aucune prolongation de contrat n’est à l’ordre du jour. Et ce n’est pas la supposée annonce de Paul Pogba à ses coéquipiers qui laissera entendre le contraire.

Pogba aurait acté son départ auprès de ses coéquipiers de United !