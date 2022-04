Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a lancé l’opération Milinkovic-Savic !

Publié le 25 avril 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Très souvent lié au Paris Saint-Germain au cours des dernières années, Sergej Milinkovic-Savic pourrait bien quitter la Lazio cet été et Leonardo a décidé de passer à l’action, après l’avoir raté en 2020.

Si tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé, dont nous avons détaillé la situation sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain travaille également sur d’autres dossiers. L’avenir de l’attaquant semble en effet dans les mains du Qatar, ou l’émir et Nasser Al-Khelaïfi ont rencontré sa mère Fayza Lamari et donc Leonardo planche sur le renforcement de l’équipe, avec de nombreux secteurs qui pourraient être chamboulés. C’est le cas du milieu de terrain, où le directeur sportif du PSG aurait plusieurs gros noms en tête comme Paul Pogba, Lucas Paqueta, Aurélien Tchouaméni et Sergej Milinkovic-Savic. Ce dernier est bien connu du côté de Paris, puisqu’il aurait dû débarquer dès 2020, avant que la crise du Covid-19 ne vienne tout remettre en cause. Il faut dire que Leonardo est l’un des plus grands fans, puisqu’avant de tenter de le recruter au PSG, il avait déjà tenté le coup lorsqu’il était directeur sportif de l’AC Milan.

Kezman a une offre de 65M€ du PSG

A quelques semaines du mercato estival, la presse italienne a relancé cette piste pour le Paris Saint-Germain, qui discuterait régulièrement avec Mateja Kezman, agent de Sergej Milinkovic-Savic et accessoirement... ancien joueur parisien. Ce lundi, Il Messaggero va plus loin en révélant que Kezman aurait déjà une offre du PSG entre les mains pour cet été ! D’après les informations du quotidien, cette offre serait autour des 65M€, sans préciser s’il existe une partie fixe et une partie variable, ni d’ailleurs s’il s’agit d’un transfert sec ou d’une opération plus complexe. Maurizio Sarri aurait résisté un temps, mais Il Messaggero révèle qu’il aurait donné son aval pour la vente de Milinkovic-Savic à la fin de la saison, à la seule condition que la Lazio recrute Allan d’Everton pour le remplacer.

Manchester United et le Bayern Munich sont aussi dans le coup