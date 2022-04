Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est en place dans ce dossier colossal de Leonardo !

Publié le 23 avril 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Souvent lié au PSG ces dernières années, Sergej Milinkovic-Savic pourrait finalement quitter la Lazio à la fin de la saison.

C’est un nom bien connu du côté du PSG. Très apprécié par Leonardo et performant en Serie A, Sergej Milinkovic-Savic aurait pu poser ses valises à Paris en 2020, à en croire plusieurs médias italiens. C’est finalement la crise du Covid-19 qui aurait fait capoter cette opération, qui est revenue à l’ordre du jour tout récemment. Après l’avoir souvent retenu, la Lazio semble en effet prête à enfin laisser filer Milinkovic-Savic, qui plairait toujours au Paris Saint-Germain et qui pourrait donc faire partie de la révolution parisienne de la saison prochaine. D’autres clubs seraient également sur le coup, avec la Juventus ou encore Manchester United.

Kezman veut présenter des offres du PSG et Manchester United début mai