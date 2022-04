Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour cette piste de longue date de Leonardo !

Publié le 8 avril 2022 à 13h15 par A.C.

Souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Sergej Milinkovic-Savic pourrait finalement débarquer lors du prochain mercato estival, avec la Lazio enfin décidée à le vendre.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain va changer de visage la saison prochaine. Nombreux devraient être poussés vers la sortie, puisque seul Marco Verratti semble être intouchable... et Leonardo aurait déjà plusieurs idées pour les arrivées. Il Corriere dello Sport a récemment annoncé que le directeur sportif du PSG gardait notamment un œil sur Ederson de la Salernitana, mais le vrai gros coup pourrait arriver d’un autre club de Serie A. La presse italienne a en effet relancé la piste Sergej Milinkovic-Savic, qui avait été tout proche de rejoindre le PSG en 2020, avant que la crise du Covid-19 ne vienne changer la donne.

La Lazio veut vendre Milinkovic-Savic