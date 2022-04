Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale attend Leonardo dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 6 avril 2022 à 22h45 par D.M.

Valorisé 70M€ par la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic ne manque pas de prétendants. Le milieu de terrain aurait des admirateurs en Espagne, en Angleterre, mais aussi en France.

Le PSG pourrait vite se mettre en quête d'un milieu de terrain. Les dirigeants aimeraient renforcer ce secteur de jeu lors du prochain mercato estival et auraient débuté leurs recherches. Comme indiqué par Le Parisien, Aurélien Tchouameni (AS Monaco) et Paul Pogba (Manchester United) sont des priorités de Leonardo, qui ne perd pas de vue le championnat italien. Le PSG continuerait notamment à suivre la situation de Sergej Milinkovic-Savic, annoncé sur le départ par certains médias transalpins.

Milinkovic-Savic a la côte en Europe