Mercato - PSG : Pogba, Tchouameni... Le Qatar prépare du lourd pour cet été !

Publié le 6 avril 2022 à 11h30 par Dan Marciano

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG aurait coché les noms d'Aurélien Tchouameni et de Paul Pogba. Le club parisien cherche à les réunir dans la capitale, mais la tâche ne s'annonce pas aisée.

Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera, Danilo Pereira, Eric Junior Dina-Ebimbe... Au milieu de terrain, Mauricio Pochettino ne manque pas de solutions. Mais comme indiqué par le Parisien, peu ont convaincu cette saison. Mis à part l'international italien, les dirigeants du PSG seraient déçus des prestations réalisées par les joueurs. Alors que le mercato estival approche, certains pourraient chercher une porte de sortie et laisser leur place dans le groupe parisien. Des vides, qui devraient vite être comblées. Directeur sportif du PSG, Leonardo s'est déjà mis ai travail, contactant l'entourage de nombreux milieux de terrain. Les profils de Lucas Paqueta (OL), mais aussi de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) seraient surveillés par le Brésilien. Mais ce dernier pourrait donner une touche française à son recrutement. Le PSG ciblerait aussi deux internationaux tricolores, Paul Pogba et Aurélien Tchouamani. Le club de la capitale aimerait les réunir sous le même maillot la saison prochaine et les associer à Marco Verratti dans l'entrejeu. « Pas impossible » selon les informations du Parisien , qui a fait le point sur ces deux dossiers ce mercredi.

Pogba veut venir au PSG

Encore annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba est une cible de longue date. Déjà lors de l'été 2021, Leonardo avait pris contact avec son agent, Mino Raiola, pour évoquer un retour en France. Ce dossier avait pris fin après l'arrivée de Lionel Messi, mais le dirigeant brésilien serait revenu à la charge. Les discussions ont repris entre les différentes parties. Désireux de s'attacher les services du champion du monde, Leonardo se serait aussi rendu au Qatar, dernièrement, afin d'évoquer avec les responsables cette opération à en croire Foot Mercato. Pour l'heure, rien n'est acté. Le PSG voudrait prendre son temps et ne pas répéter les erreurs du passé en recrutant des joueurs hors de forme à l'instar de Sergio Ramos. Par ailleurs, les commissions réclamées par Mino Raiola pourrait refroidir les dirigeants parisiens. Interrogé récemment sur l'intérêt de la formation française, Paul Pogba avait entretenu le flou. « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial » avait-il confié le 27 mars dernier. Mais en privé, le joueur ne cache pas son envie de quitter Manchester United à la fin de la saison et de rejoindre librement le PSG. Ayant grandi en région parisienne, le milieu de terrain ne resterait pas insensible à l'intérêt de Leonardo. Les prochaines semaines permettront d'y voir plus clair dans ce dossier.

Tchouaméni reste la grande priorité