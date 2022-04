Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a pris une première grosse décision pour son avenir !

Publié le 6 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Paul Pogba cultiverait cependant le souhait de retrouver la Juventus, club qu’il a côtoyé pendant quatre saisons de 2012 à 2016.

Depuis l’été dernier et avant même que Lionel Messi ne débarque au PSG le 10 août, Leonardo travaillait sur le dossier Paul Pogba. The Independent révélait même que le directeur sportif du PSG était prêt à lui offrir un pont d’or en lui permettant de percevoir des revenus hebdomadaires de 600 000€ s’il venait à quitter Manchester United pour le Paris Saint-Germain. Et alors que le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration le 30 juin prochain à Manchester United, le PSG ne serait pas pour autant placé dans une position idéale pour boucler cette opération.

Pogba privilégierait la Juventus