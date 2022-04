Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour les finances de Frank McCourt !

Publié le 6 avril 2022 à 5h15 par T.M.

Du côté de l’OM, l’argent ne coule actuellement pas à flots. Et pour ne rien arranger, Frank McCourt et Pablo Longoria vont devoir consentir à une grosse dépense pas vraiment prévue.

Après avoir lâché plus de 200M€ à l’OM, Frank McCourt peine à remettre la main à la poche et investir sur la Canebière. D’ailleurs, l’Américain aimerait plutôt faire rentrer de l’argent dans les caisses en vendant, chose que Pablo Longoria n’arrive pas forcément à faire. Les finances de l’OM ne sont ainsi pas au beau fixe et chaque dépense est d’ailleurs surveillée de très près par la DNCG. La marge de manoeuvre des Phocéens n’est ainsi pas énorme et voilà qu’il va falloir lâcher une certaine somme pour se débarrasser d’Alvaro Gonzalez.

Un gros chèque pour Alvaro Gonzalez !