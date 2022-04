Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a déjà une idée pour sa prochaine destination !

Publié le 5 avril 2022 à 11h10 par A.M.

Alors qu'il va se retrouver libre sur le marché après sa résiliation de contrat avec l'OM, Alvaro Gonzalez n'écarterait pas l'idée d'une signature au Moyen-Orient.

L'avenir d'Alvaro Gonzalez ne passe plus par l'OM. En froid avec sa direction, le défenseur espagnol, frustré de ne plus être dans les plans de Jorge Sampaoli, a quitté Marseille et le technicien argentin ne souhaite pas le voir revenir. « Il est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits. (...) On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons », expliquait Sampaoli en conférence de presse. Et cela tombe bien puisque les deux parties seraient parvenues à un accord pour la résiliation du contrat d'Alvaro Gonzalez.

Une aventure lucrative au Moyen-Orient ?