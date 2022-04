Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable appel du pied de Karim Benzema pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé figure sur les tablettes du Real Madrid où Karim Benzema se verrait très bien évoluer avec son coéquipier de l’équipe de France.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG ! Alors que la tendance des derniers mois semblait à un départ libre de l’attaquant français vers le Real Madrid, il est finalement en train de reconsidérer l’offre de prolongation du PSG avec son entourage, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Le feuilleton Mbappé est donc en train de faire l’objet d’un énorme revirement de situation, mais de son côté, le Real Madrid reste déterminé…

« On maquerait le double de buts avec lui »