Mercato - PSG : Comment Haaland pourrait envoyer Tchouaméni à Paris !

Publié le 5 avril 2022 à 7h15 par P.L.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG songerait à s'attacher les services d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, le Real Madrid serait également intéressé par le joueur de 22 ans, mais son avenir pourrait bien dépendre de celui d'Erling Haaland.

Lors du prochain mercato estival, le PSG souhaiterait, comme les années précédentes, renforcer son milieu de terrain. Leonardo aurait exploré quelques pistes jusqu’à présent, et placé certains noms sur sa liste. Parmi les joueurs que le directeur sportif parisien suivrait, il y aurait Aurélien Tchouaméni. Devenu indispensable dans l’entrejeu de l’AS Monaco, l’international tricolore s’est fait remarquer sur la scène européenne. Des équipes comme le Real Madrid et Chelsea s’intéresseraient également à lui. De son côté, Aurélien Tchouaméni donnerait sa priorité aux Merengue pour le moment selon AS . Mais sa possible arrivée dans la capitale espagnole dépendrait d’un autre dossier colossal de Florentino Pérez.

L’arrivée de Tchouaméni au Real Madrid dépend de l’avenir de Haaland