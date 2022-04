Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va répondre à une grosse demande de Xavi !

Publié le 5 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait mener à bien une opération instiguée par Xavi Hernandez, à savoir la prolongation de contrat de Ronald Araujo. Explications.

Lors de ses derniers passages en conférence de presse, Xavi Hernandez n’a cessé d’évoquer trois sujets brûlants qui animent l’actualité mercato du FC Barcelone, à savoir les prolongations de contrat d’Ousmane Dembélé, de Gavi et de Ronald Araujo. Pour ce qui est du dernier cité, son engagement contractuel prendra fin en juin 2023 et sa volonté première est de rester au sein du club culé pour « de nombreuses années » encore. Et il se pourrait que le président Joan Laporta ait écouté son entraîneur Xavi, qui milite pour témoigner d’une prolongation de contrat d’Araujo.

Une réunion pour boucler la prolongation d’Araujo ?

Selon les informations divulguées par Gerard Romero lundi soir, le feuilleton Ronald Araujo prendrait une belle tournure. En effet, d’après ses sources, une réunion aurait lieu ce mardi entre le clan Araujo et les décideurs du FC Barcelone pour que les positions se rapprochent au sujet des derniers détails des discussions. Le décor est planté pour l’Uruguayen.