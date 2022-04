Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion décisive pour cette opération brûlante !

Publié le 5 avril 2022 à 0h00 par Th.B.

Ayant clairement fait part de sa volonté de prolonger son contrat, lorsque Xavi Hernandez n’a cessé d’inciter sa direction à conserver le défenseur uruguayen, Ronald Araujo pourrait voir son souhait être exaucé cette semaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ronald Araujo n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau bail bien qu’il soit question de discussions entre son entourage et le FC Barcelone depuis un bon moment désormais. Et alors que les relations semblaient s’être considérablement tendues dernièrement entre les deux parties, le défenseur central uruguayen passé par la réserve du Barça n’a pas caché sa volonté de poursuivre pour plusieurs années au FC Barcelone. « Cette semaine, nous avons une réunion pour discuter du contrat. J'espère qu'il sera bientôt résolu afin que je puisse continuer pendant de nombreuses années dans ce club. Je suis optimiste. Je suis très fier d'être un joueur du Barça ».

Un entretien mardi pour tout boucler entre le Barça et Araujo ?

Ce lundi soir, Gerard Romero s’est livré sur la suite du feuilleton Ronald Araujo. À en croire les informations du journaliste espagnol, ladite entrevue avec le clan Araujo et le FC Barcelone devrait avoir lieu dans la journée de mardi. Et le but de cette réunion serait très clair : trouver un terrain d’entente pour que les derniers détails de la prolongation de contrat du joueur puissent être finalisés.