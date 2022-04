Foot - Mercato

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Tchouaméni a tranché !

Publié le 4 avril 2022 à 23h30 par P.L.

Désireux de renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine, le PSG penserait à Aurélien Tchouaméni. Cependant, le joueur de 22 ans aurait déjà tranché pour son avenir, alors que le Real Madrid et Chelsea s'intéresseraient également à lui.

Ces dernières années, le milieu de terrain a été un véritable chantier pour le PSG. Et le prochain mercato estival ne devrait pas déroger à la règle. Le club de la capitale chercherait toujours à renforcer son entrejeu en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Leonardo explorerait quelques pistes sur le marché des transferts. Et sur la liste des joueurs à suivre du directeur sportif parisien, on y retrouve le nom d’Aurélien Tchouaméni. Cependant, Chelsea et le Real Madrid seraient également intéressés par l’international tricolore. Et le milieu de terrain de 22 ans aurait tranché pour son avenir.

Tchouaméni privilégie le Real Madrid pour son avenir