Mercato - PSG : Une tentative inattendue avec... Sérgio Conceição ?

Publié le 4 avril 2022 à 23h15 par La rédaction

Avant de nommer tour à tour Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, le PSG pensait à Sérgio Conceição. L’actuel entraîneur de Porto était l’une des idées d’Antero Henrique, directeur sportif à l’époque.

Le PSG et ses entraîneurs, c’est une très longue histoire. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale, Paris a connu six techniciens différents. Mauricio Pochettino est le dernier en date mais son aventure ne devrait pas s’éterniser. Comme vous l’a expliqué le10sport.com en novembre dernier, son avenir est remis en question. Depuis l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions, difficile de le voir continuer avec le PSG. Mais cette situation, on aurait pu ne jamais la connaître puisque c’est un autre entraîneur qui aurait pu être choisi avant Thomas Tuchel et l’Argentin.

Le PSG a pensé à Sérgio Conceição