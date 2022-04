Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Kylian Mbappé attend la décision du Qatar !

Publié le 4 avril 2022 à 18h30 par B.C. mis à jour le 4 avril 2022 à 18h31

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé n’a pas encore écarté l’idée de prolonger avec le PSG. En attendant, la décision que prendra la direction parisienne pour l’avenir de Mauricio Pochettino devrait avoir son importance dans le choix final du Bondynois.

Le PSG reprend espoir pour Kylian Mbappé ! Libre à l’issue de la saison, l’international français n’a pas encore pris de décision pour la suite de sa carrière comme vous l’a révélé le10sport.com, et le numéro 7 du PSG a confirmé ce dimanche soir qu’une prolongation dans la capitale était encore possible. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu », a indiqué Kylian Mbappé en zone mixte, après la victoire du PSG contre Lorient (5-1). Ce lundi, le10sport.com vous a révélé les éléments qui pouvaient permettre aux Qataris de prendre le dessus sur le Real Madrid dans ce dossier, avec notamment la perspective d’un contrat de courte durée à Paris sans oublier le Mondial au Qatar qui approche. Mais l’identité de l’entraîneur pourrait également déterminer l’issue de ce dossier.

Le dossier Pochettino va jouer un rôle pour la prolongation de Mbappé