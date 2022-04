Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fait une proposition légendaire à Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 17h45 par B.C. mis à jour le 4 avril 2022 à 17h53

Alors que Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation au PSG, le club de la capitale est prêt à offrir un contrat colossal à sa star, et pas uniquement sur le plan financier.

Le10sport.com vous l’annonçait la semaine dernière, et Kylian Mbappé l’a confirmé ce dimanche : rien n’est décidé pour l’avenir de la star parisienne. Malgré l’existence d’un accord verbal entre le Real Madrid et l’attaquant, ce dernier reste à l’écoute des arguments parisiens pour une prolongation au PSG et n’écarte pas la possibilité de renouveler son bail prenant fin à l’issue de la saison. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », a lâché Mbappé en zone mixte. Ce lundi, le10sport.com vous expliquait que l’optimisme était de mise au sein du PSG sur l’issue de ce dossier, il faut dire que les Qataris sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins.

Le PSG propose du lourd à Mbappé