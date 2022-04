Foot - Mercato - PSG

Mercato : Haaland, Lewandowski, Salah… Le PSG est déjà prévenu pour cet été !

Cet été, un incroyable jeu de chaises musicales pourrait se tenir sur le marché des transferts, et Kylian Mbappé y jouera un rôle majeur. En cas de départ du Bondynois, le PSG lorgne Erling Haaland, Robert Lewandowski et Mohamed Salah pour lui succéder, mais les autres cadors européens sont également positionnés, et de son côté, le FC Barcelone a pris une première décision.

Que décidera Kylian Mbappé pour son avenir ? Le Paris Saint-Germain et ses supporters attendent le verdict avec impatience, d’autant que le club de la capitale a repris confiance dans ce dossier. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé n’écarte pas la possibilité de prolonger son séjour du côté du Parc des Princes, et la dernière sortie du Bondynois aux médias confirme cette tendance. Du côté de Madrid, on observe évidemment avec attention l’évolution du dossier, Florentino Perez souhaitant absolument mettre la main sur Kylian Mbappé dès la fin de son contrat avec le PSG. Le Real Madrid reste en bonne position pour parvenir à ses fins, mais tous les scénarios sont à ce jour envisageables, et l’issue des négociations déterminera à coup le mercato estival à venir.

Le Barça laisse le champ libre au PSG pour Salah

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG frappera fort pour tenter d’oublier son champion du monde tricolore, et les cibles parisiennes sont déjà connues. Comme vous l’a révélé le10sport.com en août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) apparaît comme la priorité des Parisiens, tandis que Robert Lewandowski (Bayern Munich) est également très apprécié. De son côté, Mohamed Salah est lui aussi visé par le PSG pour renforcer le secteur offensif. Il faut dire que la situation contractuelle de l’Egyptien est optimale pour un transfert, l’attaquant de 29 ans était engagé avec Liverpool jusqu’en juin 2023. Ainsi, le FC Barcelone a également coché le nom de Salah en vue du mercato estival. Xavi et Joan Laporta souhaite boucler la venue d’une star pour le nouveau projet mis en place du côté du Camp Nou, mais ce lundi, le quotidien AS annonce que la piste Salah a été écartée par les Blaugrana . Alors que l’attaquant des Reds attendrait un salaire annuel de 17M€ au minimum, soit 5M€ de plus que ce qu’il perçoit actuellement, Liverpool réclamerait pas moins de 70M€ avant d’envisager un départ de sa star, des exigences bien trop élevées pour le FC Barcelone, permettant au PSG d’apparaître en positon de force, d’autant que les premiers contacts auraient déjà été initiés entre la direction parisienne et le clan Salah.

Laporta n’abandonne pas les pistes Haaland et Lewandowski