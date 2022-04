Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n’est plus seul dans la course à Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 16h30 par A.C.

Le Real Madrid n’est pas le seul club à pousser pour Kylian Mbappé, dont la prolongation au PSG semble à nouveau être devenue possible.

Ce lundi, au Paris Saint-Germain on se frotte les mains. Après une victoire à priori anodine face au FC Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), Kylian Mbappé a lâché une petite bombe sur son avenir. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix » a expliqué la star du PSG, en zone mixte. « Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper ». C’est pourtant un scénario dont nous vous parlons depuis plusieurs semaines sur le10sport.com, avec l’entourage de Mbappé qui penche de plus en plus pour une prolongation au PSG. Forcément en Espagne on a commencé à s’alarmer, mais le Real Madrid resterait « tranquille » concernant la suite du dossier...

Liverpool ou Manchester City prêts à rebattre les cartes ?

Il ne va pas falloir se montrer trop tranquille ! Ce lundi, La Gazzetta dello Sport nous annonce en effet qu’un nouvel acteur a fait irruption dans le feuilleton Mbappé tout récemment. Il s’agirait vraisemblablement d’un grand club de Premier League, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée. D’après les informations du quotidien il pourrait toutefois s’agir de Manchester City ou de Liverpool, qui n’est toutefois pas un nouvel invité dans ce dossier. Dès avril 2020, nous annoncions en effet des contacts entre Jürgen Klopp et Kylian Mbappé, qui pourrait notamment remplacer un Mohamed Salah qui aurait des envies d’ailleurs.

