Mercato - PSG : Un invité surprise fait irruption dans le feuilleton Mbappé !

Désormais, le Paris Saint-Germain ne devra pas seulement se méfier du Real Madrid pour Kylian Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain.

Cet hiver, un départ de Kylian Mbappé semblait certain. Pourtant, le vent a commencé à tourner ces dernières semaines ! Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’une prolongation avec le Paris Saint-Germain semble à nouveau possible, même s’il existe un accord de principe avec le Real Madrid. Les mots de l’attaquant ce dimanche soir n’ont fait que confirmer ce scénario, puisque Mbappé a redonné espoir au PSG. « Rester au PSG est-il possible ? Oui bien sûr ! Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres » a expliqué la star française. « Il n’y a pas besoin de blablater, ce sont de nouveaux éléments (rires). Des éléments à prendre en compte. C’est une décision pas facile, j’essaye de prendre la meilleur possible avec ma famille ». Une sortie qui n’a pas dû plaire au Real Madrid, qui pourrait finalement voir Mbappé lui passer sous le nez.

