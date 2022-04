Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait deux énormes promesses à Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 11h45 par A.C.

Afin de convaincre Kylian Mbappé à prolonger au Paris Saint-Germain, Leonardo semble prêt à lui dérouler le tapis rouge avec plusieurs propositions de taille.

On assiste peut-être au tournant du feuilleton Mbappé. Dès le 29 mars, nous vous avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com que le départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat n’est plus une évidence. S’il existe un accord de principe avec le Real Madrid, la star française est toujours à l’écoute du Paris Saint-Germain... et sa récente sortie l’a confirmé. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix » a déclaré Mbappé. « Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres ». Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir en Espagne, mais qui redonne espoir au PSG !

Leonardo offre le brassard de capitaine et une équipe faite pour Mbappé