Mercato - PSG : Kylian Mbappé envoie un énorme message au Qatar !

Publié le 4 avril 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 4 avril 2022 à 8h21

Après sa nouvelle démonstration dimanche soir contre Lorient, Kylian Mbappé a évoqué son avenir. Et il ne ferme absolument pas la porte à la possibilité de rester au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les attentions. Et pour cause son contrat s'achève en juin prochain, et il semble toujours dans l'incertitude. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant du PSG, qui semblait proche de rejoindre le Real Madrid, est désormais prêt à écouter les arguments du club parisien. Une tendance qu'il a confirmée après sa prestation sensationnelle contre Lorient (5-1). « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », confiait-il au micro de Prime Video dimanche soir.

Mbappé ouvre la porte au PSG