Mercato - PSG : Le Qatar doit-il pousser Neymar vers la sortie ?

Publié le 4 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Auteur d’une nouvelle saison décevante avec le PSG, Neymar pourrait être poussé vers la sortie. Mais selon vous, l’international brésilien doit-il quitter Paris ?

Recruté en 2017 pour devenir la nouvelle star du PSG, Neymar n’est jamais parvenu à justifier les 222M€ déboursés pour lui. L’international brésilien a raté plusieurs gros rendez-vous avec le club de la capitale en raison de ses blessures répétées et se fait davantage remarquer pour son irrégularité sur le terrain. Alors qu’il a fêté ses 30 ans en février, les plus belles années de Neymar semblent désormais derrière lui, et l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid pourrait sceller son avenir.

Stop ou encore pour Neymar ?