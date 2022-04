Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino laisse planer le doute pour la suite…

Publié le 4 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il soit question de son éventuel licenciement à la fin de la saison, Mauricio Pochettino n’a pas vendu la mèche pour son avenir sur le banc du PSG. Bien au contraire…

Et si Mauricio Pochettino finissait par quitter le PSG à l’intersaison, soit un an avant l’expiration de son contrat à l’été 2023 ? N’apportant pas entière satisfaction, d’autant plus depuis les éliminations prématurées du PSG au stade des 1/8èmes de finale de Coupe de France et de la Ligue des champions, l’entraîneur argentin pourrait être remplacé par Zinedine Zidane qui prend de plus en plus en considération le challenge PSG comme le10sport.com vous le révélait en décembre dernier. Invité à s’exprimer sur sa situation, Mauricio Pochettino a fait passer le message suivant dimanche soir après le large succès de son PSG lors de la réception de Lorient au Parc des princes (5-1).

« Il se passera ce qu’il se passera. »