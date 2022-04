Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour le prochain club de Pochettino ?

Publié le 4 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de Manchester United alors que son avenir semble s’inscrire loin du PSG, Mauricio Pochettino a effectivement une belle ouverture avec les Red Devils.

Avec l’élimination du PSG dès le stade des 8e de finale de la Ligue des Champions, l’avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus l’ombre d’un doute : l’entraîneur argentin ne sera vraisemblablement plus sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Depuis maintenant plusieurs mois, il est d’ailleurs annoncé comme étant une piste prioritaire pour Manchester United, venant assurer la relève de Ralf Rangnick cet été. Et la tendance semble se confirmer pour l’entraîneur du PSG.

Rangnick va bien passer la main cet été