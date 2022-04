Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vide son sac sur son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Contractuellement engagé envers le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé a avoué ne pas avoir tranché pour son avenir pour lequel il se trouve dans une mûre réflexion.

Les semaines se suivent et le feuilleton Kylian Mbappé devient de plus en plus passionnant. Alors qu’au mois de janvier un engagement moral avait été pris envers le Real Madrid par le clan Mbappé en cas d’un départ libre de tout contrat du PSG à l’intersaison comme le10sport.com vous le révélait, la mère de Kylian Mbappé l’incitait en février à étudier l’offre de prolongation de contrat du PSG et de poursuivre son aventure dans la capitale. Plus récemment, le10sport.com vous a dévoilé que Mbappé prenait de plus en plus en considération l’option de prolonger son contrat au PSG. Après avoir délivré trois passes décisives et inscrit deux buts dimanche soir lors de la large victoire du PSG face à Lorient (5-1), Mbappé s’est longuement exprimé sur son avenir au micro de Prime Video Sport.

« Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres »