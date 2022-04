Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez peut dire adieu à ce très gros coup !

Publié le 4 avril 2022 à 4h30 par A.M.

Alors que Serge Gnabry serait suivi de près par le Real Madrid, Julian Nagelsmann ne compte pas lâcher son ailier.

L'été prochain, le Real Madrid compte bien frapper très fort. Et alors que les noms de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Aurélien Tchouaméni, le club merengue souhaiterait également recruter Serge Gnabry dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin 2023. Mais Julian Nagelsmann n'a aucune intention de céder son ailier l'été prochain.

Nagelsmann ne compte pas lâcher Gnabry