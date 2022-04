Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Pogba !

Publié le 3 avril 2022 à 7h45 par A.C.

L’avenir de Paul Pogba fait énormément parler en ce moment, alors que son contrat avec Manchester United se termine le 30 juin prochain et que le PSG ainsi que le Real Madrid semblent prêts à tout pour rafler la mise. Attention toutefois à la Juventus...

Où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Plus le temps passe et plus les chances de le voir prolonger à Manchester United s’amenuisent. Au contraire, celles de le voir rejoindre le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain grandissent de jour un jour, avec Leonardo qui semble tout particulièrement décidé à frapper un gros coup. Le directeur sportif du PSG souhaiterait opérer un grand ménage au milieu de terrain et avec Lucas Paqueta ou encore Sergej Milinkovic-Savic, Pogba pourrait être la nouvelle star parisienne.

Au sein de la Juventus on annonce des avancées pour Pogba !