Mercato - PSG : Le Qatar a le feu vert pour Paul Pogba !

Publié le 1 avril 2022 à 19h30 par Dan Marciano

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba serait prêt à quitter la Premier League. Le milieu de terrain de 29 ans serait prêt à faire un pas vers le PSG.

Le recrutement d’un milieu de terrain devrait être l’une des priorités du PSG lors du prochain mercato estival. Même s’il n’est pas certain de conserver son poste la saison prochaine, Leonardo s’est déjà mis au travail, contactant l’entourage de plusieurs joueurs. Récemment, le directeur sportif du PSG aurait discuté avec l’agent de Lucas Paqueta (OL), mais aussi avec Mino Raiola pour Paul Pogba. Agé de 29 ans, le milieu de terrain était annoncé comme une piste prioritaire du PSG durant l’été 2021, mais avait décidé de rester en Premier League. Mais la donne est différente cette saison puisque le champion du monde 2018 voit son bail avec Manchester United prendre fin en juin prochain et envisagerait un départ. Récemment interrogé sur son avenir, Pogba n’avait pas fermé la porte à un départ et notamment à Paris. « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial. J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée » avait-il confié lors d’un entretien accordé à Téléfoot ..

« Paul préfère un changement »

Journaliste italien, Gianluca Di Marzio a fait un long point sur l’avenir de Paul Pogba. Lors d’un entretien à Wett Freunde , il a confirmé les envies de départ du milieu de terrain. « Je sais que Manchester United aimerait le garder. Ils attendent la signature d'un nouvel entraîneur avant de prendre une décision. Peut-être que le nouvel entraîneur veut qu'il soit au centre du nouveau projet. Ensuite, ils essaieraient de prolonger son contrat. Mais pour le moment, Paul préfère un changement, je pense. Il écoutera les offres de la Ligue 1 et de la Liga » a-t-il annoncé. Paul Pogba serait prêt à écouter les offres du PSG, mais difficile d’y voir clair en raison des changements majeurs attendus au sein du club parisien. « Le PSG, ça dépend de qui décide. Cela dépend aussi du marché. C'est difficile à dire parce que les stratégies des clubs et qui décide de ces stratégies ne sont pas si clairs » a poursuivi Di Marzio.

