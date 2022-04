Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola lance l'opération Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG a fixé l'une de ses priorités sur Erling Haaland. Toutefois, Manchester City et le Real Madrid seraient également intéressés par le Norvégien. D'ailleurs, les Citizens seraient plutôt bien positionnés pour s'attacher les services de l'attaquant du Borussia Dortmund.

Alors que le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé cet été, le joueur disposant d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, Leonardo serait à la recherche du successeur de l’attaquant de 23 ans. Le directeur sportif parisien explorerait donc plusieurs pistes depuis de nombreux mois maintenant. D’ailleurs, en août dernier, le10sport.com vous annonçait qu’Erling Haaland était l’une des priorités de Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé. Mais le PSG ne serait pas le seul club à s’intéresser au Norvégien puisque le Real Madrid et Manchester City ont également été liés à lui. D’ailleurs, les Citizens seraient plutôt confiants.

Manchester City a un plan bien ficelé pour Haaland mais...

Selon les informations d’ ESPN , Manchester City serait assez optimiste quant au fait de battre le Real Madrid dans les négociations pour Erling Haaland. Avec les ventes d’Angeliño, Ferran Torres et Jack Harrison, le club de Premier League aurait récupéré environ 85M€ de fonds, ce que serait amplement suffisant pour payer la clause libératoire de 75M€ du Norvégien. De plus, les Citizens pourraient bénéficier de l’aide du statut de Pep Guardiola. La possibilité que travailler avec l’entraîneur espagnol et les succès du club au cours des dernières années pourraient bien convaincre Erling Haaland de s’engager en Angleterre. De plus, le joueur de 21 ans dispose d’un lien assez personnel avec Manchester City puisque son père, Alf-Inge Haaland, y a évolué entre 2000 et 2003. Toutefois, les Sky Blues devront également faire face à un problème dans le dossier.

Le dossier ne sera pas sans difficulté pour les Citizens