Mercato - PSG : L’énorme revirement de Kylian Mbappé est confirmé !

Publié le 1 avril 2022 à 18h15 par A.C.

En fin de contrat et annoncé proche de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait bien finir par prolonger au PSG à quelques mois du Mondial au Qatar.

Il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé semblait destiné à rejoindre le Real Madrid. Nous vous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre la star du Paris Saint-Germain et le club madrilène, qui l’été dernier a offert jusqu’à 180M€ pour le recruter. Pourtant, les choses ont changé tout récemment. Selon nos informations, l’entourage de Mbappé pousse toujours plus pour une prolongation au PSG et ce travail commence à payer, avec un contrat de courte durée qui pourrait finalement être signé.

Le Mondial au Qatar pourrait faire la différence