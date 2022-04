Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 14h45 par Th.B.

Certes, le clan Kylian Mbappé inciterait le joueur du PSG à prolonger son contrat à Paris. Cependant, la décision du champion du monde serait prise et irrévocable selon la presse espagnole : signer au Real Madrid.

Cela fait plus d’un an désormais que la prolongation du contrat qui court jusqu’en juin prochain de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Cependant, et bien que les rumeurs aient fusé depuis, le feuilleton Mbappé ne connaît toujours pas son dénouement. Pourtant, et alors qu’un engagement moral avait été pris par le clan Kylian Mbappé en janvier dernier envers le Real Madrid comme le10sport.com vous l’avait révélé à l’époque, une prolongation de contrat de courte durée au PSG n’est clairement plus à écarter dans l’esprit de Mbappé, toujours selon les informations du 10sport.com.

Pas de prolongation au PSG, Mbappé ne voudrait que le Real Madrid !