Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros transfert de Longoria débloqué par... Maxime Lopez ?

Publié le 1 avril 2022 à 23h30 par A.M.

Excellent depuis son arrivée à Sassuolo, Maxime Lopez aurait tapé dans l'œil de José Mourinho, ce qui pourrait faciliter le départ de Jordan Veretout, convoité par l'OM.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille se mettra en quête d'un nouveau milieu de terrain afin de remplacer Boubacar Kamara dont le contrat arrive à échéance en juin prochain et pour lequel une prolongation semble de plus en plus utopique. Dans cette optique, le club phocéen serait notamment intéressé par le profil de Jordan Veretout. L'international français semble être de moins en moins dans les plans de José Mourinho à l'AS Roma.

Mourinho veut Lopez pour remplacer Veretout