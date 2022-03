Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour Jordan Veretout !

Publié le 31 mars 2022 à 23h10 par A.C.

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato et vu sa situation, un accord ne devrait pas être difficile à trouver.

Le départ de Boubacar Kamara semble se dessiner et Pablo Longoria se prépare déjà au pire. Le président de l’OM aurait en effet lancé les grandes manœuvres pour remplacer le défenseur ou milieu de 22 ans et se serait une nouvelle fois tourné vers la Serie A. Voilà plusieurs jours que la presse italienne parle d’un intérêt prononcé de l’OM pour Jordan Veretout, qui devrait sans aucun doute quitter l’AS Roma à la fin de la saison. Suite à de nombreux problèmes, la situation semble devenue invivable pour l’international français, qui pourrait donc se relancer à l’Olympique de Marseille.

Veretout pourrait couter beaucoup moins cher que prévu