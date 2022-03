Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a une ouverture pour cet international français !

Publié le 29 mars 2022 à 22h00 par La rédaction

Avec le départ attendu de Boubacar Kamara, l’OM aurait un œil sur Jordan Veretout. Le milieu de l’AS Roma ne joue plus beaucoup en Italie et ouvrirait la porte à un transfert.

L’OM prépare son mercato estival. Après un été 2021 mouvementé, le club marseillais pourrait être de nouveau l’un des acteurs de la prochaine intersaison. Avec le départ attendu de Boubacar Kamara, Pablo Longoria ciblerait Jordan Veretout, le milieu de l’AS Roma. Un gros coup qui pourrait peut-être permettre aux supporters olympiens d’oublier le très probable départ libre de Kamara. Si l'OM n'aurait pas relancé le dossier Veretout pour l'heure, Pablo Longoria pourrait tout de même avoir une grosse ouverture.

Jordan Veretout est ouvert à un départ