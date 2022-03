Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le voile se lève sur les premières recrues estivales de Laporta !

Publié le 29 mars 2022 à 21h30 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a clairement fait savoir que son administration était déjà parvenue à se mettre d’accord avec deux joueurs qui seront libres de tout contrat cet été. Et selon Fabrizio Romano, Franck Kessié et Andreas Christensen seraient les heureux élus.

« Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs » . À l’occasion d’une nouvelle interview accordée à la RAC1 ces dernières heures, seulement quelques jours après celle livrée à Mundo Deportivo , Joan Laporta affirmait avoir mené à bien deux opérations distinctes pour de futurs agents libres en juin prochain. Les noms d’Andreas Christensen et de Franck Kessié reviennent avec insistance récemment du côté du FC Barcelone. Et il n’y aurait plus de doute selon Fabrizio Romano, le défenseur de Chelsea et le milieu de terrain du Milan AC débarqueront au FC Barcelone cet été.

Laporta faisait allusion à Kessié et Christensen !