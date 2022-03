Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Lewandowski et Salah, Xavi a tranché pour cet été !

Publié le 29 mars 2022 à 21h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone pourrait être dans l’incapacité de s’attacher les services d’Erling Haaland, plusieurs pistes alternatives ont été activées. Robert Lewandowski et Mohamed Salah sont notamment annoncés dans le viseur des Blaugrana, qui afficheraient une préférence.

Déjà très actif lors du dernier mercato hivernal, avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone compte encore frapper fort cet été. Joan Laporta vise notamment un attaquant de classe mondiale et rêverait de mettre la main sur Erling Haaland. Cependant, la concurrence est colossale pour le Barça, toujours en proie à des problèmes financiers, obligeant les Blaugrana à activer plusieurs pistes alternatives. Robert Lewandowski et Mohamed Salah sont notamment annoncés sur la short-list du club culé, qui aurait une préférence.

Salah privilégié à Lewandowski au Barça