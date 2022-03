Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouaméni au coeur d’une grosse opération en coulisses ?

Publié le 29 mars 2022 à 19h30 par Th.B.

Bien que le PSG ait des vues sur Aurélien Tchouaméni, le Chelsea de Thomas Tuchel serait emballé par l’idée d’à la fois recruter le milieu de terrain de l’AS Monaco et Jules Koundé, représentés par le même agent. Le ton est donné.

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le PSG tente de recruter Aurélien Tchouaméni. Après l’échec Eduardo Camavinga, l’ex-pépite du Stade Rennais ayant finalement fait le choix de signer au Real Madrid, le comité de direction du PSG aimerait mettre la main sur autre talent et international français. Le milieu de terrain de l’AS Monaco plairait particulièrement au Paris Saint-Germain. Si bien que lors de son passage en conférence de presse dimanche, Aurélien Tchouaméni n’a eu d’autre choix que de répondre à l’intérêt du PSG après qu’un journaliste l’ait invité à s’exprimer sur le sujet. « Le PSG est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs, malheureusement pour eux ils n'ont pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, mais ils ont beaucoup de titres, de grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin, mais je considère le PSG comme une grande équipe ». Ce mardi, Marca a confirmé un intérêt concret du PSG pour le milieu de terrain de 22 ans qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco. Et malgré la concurrence XXL faisant rage dans la course à la signature d’Aurélien Tchouaméni, le Qatar conserverait toutes ses chances dans cette opération.

Le Real Madrid n’a pas dégainé pour Tchouaméni, malgré plusieurs supervisions…

Ces derniers jours, il a été question d’un accord trouvé entre le Real Madrid et le clan Aurélien Tchouaméni sur les bases de son futur contrat à la Casa Blanca. Une information démentie par l’entourage de l’international français au Parisien . Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire. À l’occasion de l’enregistrement du dernier numéro de The Here We Go Podcast, le journaliste a confirmé la tendance. Non seulement le Real Madrid n’aurait pas d’accord avec l’entourage du joueur, mais ce serait le cas avec aucun des nombreux clubs intéressés. Certes, le Real Madrid aurait observé Tchouaméni à trois reprises par le biais de rapports envoyés par des émissaires. Cependant, aucune proposition ne serait arrivée entre les mains d’Aurélien Tchouaméni ou bien de l’AS Monaco.

Le PSG le suit, mais Chelsea est prêt à frapper un grand coup !