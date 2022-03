Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur en prévision dans ce dossier à 55M€ !

Publié le 29 mars 2022 à 19h15 par P.L.

Pour compenser le possible départ d'Angel Di Maria cet été, le PSG songerait à Raphinha. Cependant, le FC Barcelone serait également sur le coup et le club catalan pourrait recevoir une aide précieuse sur le dossier grâce à Deco, ancien joueur blaugrana et actuel agent du Brésilien.

Cet été, le PSG pourrait bien perdre deux joueurs précieux sur le plan offensif. Kylian Mbappé et Angel Di Maria sont tous les deux en fin de contrat en juin prochain. Si le clan du Français semble être séduit par l'idée de prolonger pour une courte durée comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, une extension de bail semble plus mal engagé pour l’Argentin. Sauf énorme retournement de situation, Angel Di Maria ne devrait pas étendre son engagement avec le PSG et partir libre cet été. De ce fait, Leonardo chercherait le successeur de l’ailier droit de 34 ans. Le directeur sportif parisien aurait ainsi placé le nom de Raphinha sur sa liste. Estimé à 55M€ par Leeds United selon Mundo Deportivo , le Brésilien serait également suivi par le FC Barcelone. D’ailleurs, le club culé pourrait recevoir une aide précieuse dans le dossier.

Deco pourrait jouer de son influence pour aider le Barça avec Raphinha